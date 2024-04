Streit um Kellertheater und Heurigenlokal

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: aut Weinkrug-Chef Christian Trapl gibt es keine Probleme wegen des Lokals, Kellertheater-Chef Jürgen Stugger sieht das anders. In den Online-Plattformen gehen die Wogen hoch.

„Das Kellertheater und damit auch das Heurigenlokal müssen schließen“, heißt es zum Beispiel auf Facebook. Die NÖN sprach mit Lokalbesitzer Christian Trapl und auch mit Jürgen Stugger, dem Obmann des Nordbahntheaters, das seit Jänner des Vorjahres dort eingemietet ist. Tatsache ist, dass es eine Betriebsprüfung der Bezirkshauptmannschaft (BH) gab. Was dabei passierte, darüber scheiden sich die Geister. „Wegen des Lokals gab es keine Beanstandungen. Die Bühne des Theaters im Inneren des Lokals war nicht genehmig

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



noen_online / 🏆 15. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Weiter keine Annährung beim KV-Streit der AUALaut Gewerkschaft ist eine Einigung noch bis Mittwochabend möglich, laut Kennern wäre das schon zu spät, um Ausfälle noch zu vermeiden.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Streik droht: Vorerst weiter keine Bewegung in AUA-KV-StreitBei der AUA schwebt ein 36-stündiger Streik am Gründonnerstag und Karfreitag weiter wie ein Damoklesschwert über der bedeutenden Osterreisezeit. Am Sonntag blieben beide Parteien nach APA-Informationen trotz vorhandener Kontaktaufnahmen bei ihren weit entfernten Standpunkten.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Streik droht: Vorerst weiter keine Bewegung in AUA-KV-StreitBei der AUA schwebt ein 36-stündiger Streik am Gründonnerstag und Karfreitag weiter wie ein Damoklesschwert über der bedeutenden Osterreisezeit.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

AMS-Chef Kopf sieht „besonders schlechte Entwicklung“ am ArbeitsmarktDie Arbeitslosenzahlen vom März sind um 0,7 Punkte höher als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,9 Prozent. Unternehmen haben personelle Überkapazitäten.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

SPÖ-Chef Babler über Jugendbanden: 'Kinder einzusperren ist keine Lösung'Andreas Babler plädiert stattdessen für eine Wieder-Einrichtung eines Jugendgerichtshofes. Und er distanzierte sich erneut von der FPÖ.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Streit um die Wasserversorgung in Hof erreicht neuen HöhepunktUnstimmigkeiten bezüglich der Wasserversorgung in der Gemeinde Hof am Leithaberge lassen die Wogen einmal mehr hochgehen, denn die ÖVP will künftig mit einer Teileinspeisung von EVN Wasser für Versorgungssicherheit sorgen. (NÖNplus)

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »