Die bis heute prägende, wenngleich stark überzeichnete Darstellung des Berufsbilds „Restauranttester“ stammt aus einem fast 50 Jahre alten französischen Film. Er heißt „L’aile ou la cuisse“ (auf Deutsch: „Brust oder Keule“) und zeigt, wie ein von Louis de Funès dargestellter Gourmetkritiker namens Charles Duchemin mit zunehmend verwegenen Verkleidungen durch französische Speiselokale tigert, um diese anschließend in seinem Lokalführer zu verreißen.

Es gibt zum Michelin so viele unterschiedliche Geschichten. Wenn du in der Branche zehn Leute fragst, wirst du zehn Versionen hören, und keiner weiß etwas Genaues.Auch Ralf Flinkenflügel, seit 2009 Chefinspektor des deutschen Guide Michelin, lässt sich bei den wenigen Interviews, die er gibt, nicht kenntlich fotografieren.

Vor zwei Wochen wurde nun bekannt, dass sich der Tourismusausschuss im Österreichischen Parlament darauf verständigt habe, den Guide Michelin mit öffentlichen Mitteln nach Österreich zurückzuholen. Dieser Entschluss hat eine Vorgeschichte: Von 2005 bis 2009 war der Guide schon einmal mit einer eigenen Austro-Ausgabe vertreten, zog sich dann allerdings mangels ökonomischer Perspektive wieder zurück. headtopics.com

Inzwischen aber hat der Michelin sein Geschäftsmodell insofern adaptiert, als er sich einzelne Länder-Guides auch von öffentlicher Hand bezuschussen lässt. Kolportiert werden für eine mögliche Österreich-Ausgabe 800.000 Euro, die der französische Konzern an staatlicher Subvention erwartet. Das mag frech wirken, aber man weiß halt, was man zu bieten hat. Das Geld ist tatsächlich gut investiert.

„Der Michelin ist für ein internationales Publikum ganz klar die wichtigste Währung“, sagt auch Konstantin Filippou, und gerade die internationalen „Foodies“ sind im Städte- und Ländermarketing zuletzt in den Fokus gerückt. Nicht umsonst dreht WienTourismus neuerdings kecke YouTube-Filme mit dem Zwei-Sterne-Koch Lukas Mraz; auch die Oberösterreich Tourismus GmbH sponsort regelmäßig Pop-ups mit angesagten Küchenchefs. headtopics.com

