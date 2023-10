Streit um den Kauf des Generalsparks in Allentsteig

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

er Generalspark spaltet in Allentsteig die Gemüter. Eine Abstimmung über den Kaufvertrag musste im Gemeinderat vorerst ausgesetzt werden. Dafür gibt es Ideen zur Nutzung des Generalspark. Keine Zweidrittelmehrheit, keine Entscheidung. Zu einer kuriosen Situation kam es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Allentsteig. Zwischen ÖVP und der Opposition kriselt es schon länger, doch mittlerweile hat der Unmut neue Höhen erreicht. Der Streitpunkt war erneut der beabsichtigte Kauf des Generalsparks, seit über zwei Jahren ein viel diskutiertes Thema im Gemeinderat (die NÖN berichtete).Nun sollte über einen Kaufvertragsentwurf abgestimmt werden.

Bei den bisherigen Sitzungen konnte die ÖVP trotz der Gegenstimmen der Opposition stets Entscheidungen herbeiführen. In diesem Fall sollte es anders kommen. Um die Entscheidung im Fall des Kaufvertrages zu verhindern, verließen FPÖ, Bürgerliste und SPÖ kurzerhand den Saal. Da einige ÖVP-Mandatare von der Sitzung entschuldigt waren, waren weniger als zwei Drittel der Gemeinderäte anwesend. Der Tagesordnungspunkt musste verschoben werden. headtopics.com

In Zusammenarbeit mit dem Verein könnte man den Generalspark zu einem „Naturjuwel“ machen und den Tourismus fördern. Ein Natur-Lehrpfad mit Führungen und Infotafeln nach dem Vorbild von Amaliendorf oder Heidenreichstein sei eine Möglichkeit. „Vielleicht entwickelt sich dadurch etwas, mit dem wir alle anfangs nicht gerechnet haben“, betonte der Bürgermeister.

Weiterlesen:

noen_online »

Streit um Fernbus-Terminal eskaliert wegen KostenDie Wien Holding hat den Vertrag mit der Investorengruppe DBR gekündigt. Nun klagt die DBR im Gegenzug. Es geht um rund neun Millionen Euro. Weiterlesen ⮕

Streit um die Neutralität im NationalratZwei ganz unterschiedliche Welten sind am Mittwoch gleich zu Beginn der Sondersitzung des Nationalrats geschildert worden. Weiterlesen ⮕

Streit in Telfs eskaliert: Zwei Frauen warfen Biergläser auf 55-JährigenDer Mann erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Nach den unbekannten Frauen wird gesucht. Weiterlesen ⮕

Streit an Wiener Tankstelle geriet außer KontrolleZwei Männer lieferten sich am Dienstag einen heftigen Streit an einer Wiener Tankstelle. Als die Polizei die Männer beruhigen wollte, eskalierte es. Weiterlesen ⮕

Polizist und Politiker verletzt Ehefrau bei eskaliertem StreitEin aktiver Politiker und Polizist aus Graz hat seine Frau bei einem eskalierten Ehestreit verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen um 5 Uhr in der Steiermark. Weiterlesen ⮕

Streit um Finanzierung von Mehrausgaben in GemeinderatssitzungDie ÖVP schlägt vor, die Mehrausgaben von 37.000 Euro aus der Mietzinsreserve zu zahlen, während die SPÖ den Budgetüberschuss anzapfen möchte. Die Diskussion darüber fand bereits in der letzten Gemeinderatssitzung statt. Weiterlesen ⮕