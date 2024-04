Streit über Gehälter bei ZiB2

Eigentlich sollte es um die Leitkultur gehen. Hitzig wurde es erst am Ende der ZiB2 als der Journalist und der Politiker um ihre Gehälter stritten. Wurde am Dienstagabend gestritten, als Armin Wolf auf das topaktuelle Thema rund um die offenliegende Liste der ORF-Gehälter zu sprechen kam. Warum sei die Transparenz bezüglich der Gehälter beim ORF so streng und nicht bei politischen Parteien - richtete er seine Frage an den ÖVP-Politiker.

Stocker gab an, dass auch Politiker alles offenlegen müssten. Dann stritten die beiden Hin und Her, wer monatlich weniger verdiene als der andere. Wolf hielt Stocker vor, dessen Angaben über seine Einkünfte würden nicht stimmen. Stocker argumentierte, als Politiker müsse man ab dem ersten Euro angeben, was man verdiene. 'Auch hier gelte die Transparenz der Gehälter.' Zuvor ging es aber eigentlich um das geplante Gesetz zur Leitkultur. Man müsse den Begriff 'Leitkultur' definieren, da es keine wissenschaftliche Erklärung dazu gäbe, so Stocker

Die Top-Verdiener im ORF: Kratky an der Spitze, ZIB2-Anchor Wolf weit dahinter
Am Ostersonntag muss der ORF seine Top-Verdiener ans Kanzleramt melden. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann dürfte nur auf dem dritten Platz zu finden sein.

Bizarrer Gehaltsstreit mit 'Wehleidig'-Wolf in der ZIB2
Großverdiener Christian Stocker (VP) stritt sich mit Großverdiener Armin Wolf vor laufender Kamera, wer denn jetzt mehr als der andere abkassiert.

ORF-Gehälter: Jetzt gibt's die Liste der Top-Verdiener
Nun kommt alles raus: Der öffentlich-rechtliche Sender hat zu Ostern die Gagen und Nebeneinkünfte seiner Top-Verdiener öffentlich gemacht.

'Neid-Debatte': Jetzt spricht General über ORF-Gehälter
Generalintendant Roland Weißmann äußert sich nun gegenüber 'Heute' erstmals zu den Gehältern am Küniglberg. Er fürchtet 'öffentliche Polemik'.

Gehälter von 'ORF-Eliten' machen FPÖ zornig
FPÖ-Mediensprecher Hafenecker übt scharfe Kritik an den Gehältern der ORF-Spitzenverdiener. Er fordert eine 'Totalreform'.

ORF-Gehälter: Kratky mit 443.000 Euro Spitzenverdiener
Kratky, der ehemalige Generaldirektor der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), findet sich ganz oben auf jener Liste an Gehältern, die der ORF am Wochenende offiziell gemacht hat. Laut ORF sind die im Vorfeld geäußerten 'Befürchtungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Gehälter leider eingetreten': Kratky sehe sich seit dem Wochenende mit 'nie dagewesenen persönlichen Beschimpfungen und Drohungen konfrontiert'. Dass die Transparenzbeauftragung bezüglich Spitzengehältern für den ORF gerade im Wahljahr polarisiert, war erwartbar. Seit der Veröffentlichung nützen die Parteien diese Liste für entsprechende Aussendungen. Kratky ist mit einem Jahresbrutto von 443.000 Euro Spitzenverdiener, noch vor dem ORF-General Roland Weißmann. Die Emotionen, die diese Gehälter bei der Bevölkerung auslösen, sind nicht überraschend - weniger groß in der Debatte sind die wirtschaftlichen Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche.

