Streit im israelischen Kriegskabinett über Untersuchung von Fehlern der Armee

Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas dauert schon fast drei Monate und weitet sich stetig aus. Nun gab es offenbar einen bitteren Streit im Kriegskabinett, das Premier Benjamin Netanjahu anführt. Das Kabinett war im Sinne eines nationalen Schulterschlusses eingerichtet worden. Doch die politische Konkurrenz scheint intern stärker zu werden.Der heftige Streit soll Medienberichten zufolge bei einer Sitzung des israelischen Kabinetts in der Nacht auf Freitag entbrannt sein.

Rechtsgerichtete Minister hätten den Generalstabschef Herzi Halevi scharf angegriffen, der eine Kommission einsetzen will, um mögliche Fehler der Armee rund um den Überraschungsangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel aufzudecken. Das berichteten unter anderem der öffentlich-rechtliche Sender Kan und die Zeitungen Times of Israel und „Jerusalem Post“. Kan zitierte einen Teilnehmer mit den Worten, es sei „totale Anarchie“ ausgebrochen. Halevi sei verbal persönlich angegriffen worde





Grüne fordern Untersuchung nach Pfändung von Benkos ImmobilieNach der Pfändung einer von René Benko privat genutzten Immobilie durch die Republik fordern die Grünen von Finanzminister Brunner eine Untersuchung. Sie vermuten eine Bevorzugung von Benko und Teilen der Signa-Gruppe.

Israelische Armee setzt Offensive gegen Hamas im Gazastreifen fortDie israelische Armee treibt ihre Offensive gegen die radikalislamische Hamas im Süden des Gazastreifens weiter voran. Es gab neuerliche Angriffe und Bombardements. Auch an der Grenze zum Libanon kam es zu gegenseitigem Beschuss.

Drei Geiseln in Gaza von israelischer Armee versehentlich getötetDrei Geiseln sollen in Gaza von der israelischen Armee erschossen worden sein. Sie sollen dabei versehentlich als Bedrohung wahrgenommen worden sein.

Streit um Bauvorhaben in Sulz: Welche Vorgaben müssen beachtet werden?Nach den Streitigkeiten um ein geplantes Bauvorhaben in Sulz, das nicht ins Ortsbild passen würde, hat sich VOL.AT bei DI Lorenz Schmidt, Leiter Abteilung Raumordnung, erkundigt, welche Vorgaben laut Vorarlberger Baugesetz beachtet werden müssen.

Afghanische Ex-Soldaten kämpfen im Sold der Russen in der UkraineEhemalige Soldaten der afghanischen Armee haben eine neue Aufgabe gefunden: Sie sollen im Sold der Russen in der Ukraine kämpfen, um sich an den Amerikanern zu rächen.

Irrtümlich erschossen: Geiseln schrieben SOS auf TücherNach der irrtümlichen Tötung dreier Geiseln hat Israels Armee weitere Details zum Vorfall in Nordgaza öffentlich gemacht. An einem Gebäude in der Nähe hätten sich Tücher befunden, auf denen in hebräischer Sprache „SOS“ und „Hilfe, drei Geiseln“ zu lesen gewesen sei.

