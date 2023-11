Streiks in der Metalltechnischen Industrie drohen

Wenn sich die Gewerkschaft nicht bewegt, leidet der Industriestandort Österreich, sagt Christian Knill, Arbeitgeber-Chefverhandler bei den Metallern. Tausende Arbeitsplätze würden dann verloren gehen. Sollte man sich nicht bald einigen, will er auf betriebliche Lösungen setzen. Es knirscht gewaltig zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern in der Metalltechnischen Industrie.

Zwar behaupten beide Seiten, bei den laufenden Lohnverhandlungen auf die jeweils andere zuzugehen, in Wahrheit ist die Situation verfahren wie lange nicht. Im Gespräch mit den Medien wirken die Verhandler – gendern ist hier auf beiden Seiten nicht nötig – auf beiden Seiten hochemotional. Was sie am Verhandlungstisch nicht erreichen, versuchen die Gewerkschaften nun mithilfe von Streiks durchzusetzen. Den Anfang machte am Dienstag die Die Arbeitsniederlegung sei zwar ärgerlich, wirke aber nur bedingt. „Die Bereitschaft, Streiks zu ertragen, ist dieses Jahr so hoch, wie lange nicht“, sagte Arbeitgeber-Chefverhandler Christian Knill im „Presse“-Interview vor mehreren Woche





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gewerkschaft droht mit massiven Streiks in der Metalltechnischen IndustrieNach fünf ergebnislosen Verhandlungsrunden droht die Gewerkschaft in der Metalltechnischen Industrie mit 'massiven Streiks'. Sollte auch die sechste Verhandlungsrunde scheitern, steht die größte Arbeitsniederlegung seit Jahren bevor.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

KV-Verhandlungen in der metalltechnischen Industrie abgebrochenNach elfstündigen Verhandlungen wurde auch die sechste Runde der KV-Verhandlungen in der metalltechnischen Industrie abgebrochen. Die Gewerkschaften rufen jetzt in rund 200 Betrieben zu Streiks auf.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Metaller-KV-Verhandlungen abgebrochen: Streiks drohenDie Gewerkschaften lehnten ein neues Angebot der Arbeitgeber ab. Jetzt drohen Streiks am Montag.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Ein Streik heißt: Die Rezession ist schlimmer als wir denkenWenn die Industrie keine Streiks mehr fürchtet, dann sollte das zu denken geben.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Ein Streik heißt: Die Rezession ist schlimmer als wir denkenWenn die Industrie keine Streiks mehr fürchtet, dann sollte das zu denken geben.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Metaller-KV: Auch in 4. Verhandlungsrunde keine EinigungBei den Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) 2024 der Metalltechnischen Industrie hat es auch in der 4. Gesprächsrunde keine Einigung gegeben.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »