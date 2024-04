Strafen nach wilden Szenen beim Top-Spiel Sturm gegen Salzburg bekannt

Nach den wilden Szenen beim Top-Spiel Sturm gegen Salzburg sind jetzt die Strafen bekannt. Oumar Solet kommt nach dem Würgegriff ohne Sperre davon.Es war der Aufreger des Spieltags. In der Nachspielzeit des Top-Spiels der österreichischen Bundesliga zwischen Sturm und Salzburg (0:1) kam es zu einer Rudelbildung mit insgesamt drei roten Karten. Jetzt sind die Strafen der Bundesliga bekannt.Das Urteil des Massengerangels trifft vor allem Sturm.

Die Grazer waren mittels Video-Schaltung bei der Verkündung vertreten um ihren Standpunkt wegen der roten Karten gegen Dimitri Lavalee, Jon Gorenc Stankovic und Geschäftsführer Sport Andreas Schicker darzulegen. Die Liga griff mit dem Urteil hart durch – die Strafen treffen aber hauptsächlich die Steirer. Während Gorenc Stankovic zwei Spiele zuschauen muss, bekommt"Bulle" Lucas Gourna-Douath, der die Rauferei auslöste, zwar ebenfalls eine zwei-Spiele-Sperre, eines davon aber beding

