Straße blockiert – Klima-Kleber legen Verkehr lahm

Die Klima-Kleber der"Letzten Generation" waren an zwei Kreuzungen an der Gmundner Straße und der Salzburgerstraße in Attnang-Puchheim (Bez. Vöcklabruck) aktiv und dort blockierten den Verkehr. Einige Aktivisten setzten sich auf den Zebrastreifen.

"Nach aktuellem Stand waren 13 Aktivisten vor Ort", sagt ein Polizeisprecher zu"Heute"."An beiden Standorten waren je drei Personen angeklebt." Der Einsatz habe um zirka 8 Uhr begonnen, um 9.50 Uhr sei die Blockade beendet worden.29.10.2023:"Friends"-Star Matthew Perry ist tot.

