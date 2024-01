Stockerau'da plastik atık sorunu

2006 brach auf dem Deponie-Gelände in Stockerau ein Feuer aus, das bis heute als eines der größten Brandereignisse in Niederösterreich gilt. 18 Jahre später liegt ein Großteil der illegalen Plastikmüllhalde noch immer frei am Fuchsenbühel. Dieses Problem packt die Stadtgemeinde nun an. Der Weg führt durch einige Meter hohe Hügel, ab und zu wächst darauf ein Bäumchen - aber niemand würde diesen Platz als idyllisch bezeichnen. Denn die Hügel bestehen aus Plastik.

Die Müllhalde am Fuchsenbühel besteht schon lange, entstand aber zu einer Zeit, in der das Gesetz schon die Grundlage für die Schlussfolgerung bildete: So geht's nicht. Es handelt sich um Gewerbemüll aus Kunststoff, zum Teil auch Haus- und Sperrmüll, den die ABS Altstoff-Behandlung Stockerau GmbH übernommen und dafür kassiert ha





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Franz Beckenbauer gestorben: Der 'Kaiser' des deutschen FußballsFranz Beckenbauer, die prägendste Persönlichkeit im deutschen Fußball, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Er führte das geeinte Deutschland 1990 zum WM-Titel und war maßgeblich an der Ausrichtung der Heim-WM 2006 beteiligt.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

ORF und die NationalratswahlDer ORF steht vor einer entscheidenden Phase, da das Ergebnis der Nationalratswahl sein Schicksal bestimmen wird.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Die Telefonseelsorge hat auch über Weihnachten immer ein offenes Ohr für alle SorgenDie Telefonseelsorge Vorarlberg ist auch über die Weihnachtsfeiertage rund um die Uhr für alle da, die jemanden zum Reden oder einfach nur ein offenes Ohr brauchen.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

„Hoffnung noch da': Kraft verlor bei Neujahrsspringen in Garmisch an BodenDie Österreicher haben die Podestplätze im Neujahrsspringen von Garmisch-Partenkirchen verpasst. Manuel Fettner, Jan Hörl und Stefan Kraft kamen am Montag beim Triumph von Anze Lanisek (SLO) auf die Ränge vier bis sechs.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Nö: Feuerwehrfrau (36) und Mutter stirbt am 24.12.2023 bei Unfall → Tochter als Einsatzkraft dabei und steht nun mit nichts da → UnterstützungsaufrufUNTERSIEBENBRUNN (NÖ): Ein furchtbares Drama erschüttert zu Weihnachten 2023 Untersiebenbrunn. Am 24. Dezember 2023 verstarb bei einem tragischen Unglück eine Kameradin der Wehr, eine Feuerwehrfrau und Mutter.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »