Stmk: Rotes Kreuz und Feuerwehr trainieren am Areal der Playworld in Spielberg

Verschiedenste medizinische Notfälle und Verletzungsmuster waren nur ein Teil der Übungsszenarien die die Feuerwehren Spielberg und Zeltweg gemeinsam mit dem Roten Kreuz Knittelfeld und Judenburg zu absolvieren hatten.

So musste beispielsweise nach der notärztlichen Versorgung einer Person in der Kids Area, die auf einem Klettergerüst einen Herzinfarkt erlitten hatte, durch die Feuerwehrkräfte so schonend wie möglich zum Ausgang transportiert werden. Bei einem weiteren Szenario mussten die ehrenamtlichen Helfer einen Besucher, der eine Verletzung am Fuß hatte aus der Jump Area mittels Schaufeltrage behutsam ins Freie retten.

Mit vereinten Kräften konnten alle, die an die Einsatzkräfte gestellten Aufgaben, zur Zufriedenheit der Übungsbeobachter Brandmeister Fabian Dorner, Oberbrandmeister Andreas Neubauer und Rettungsrat Patrik Fuchshofer abarbeiten. headtopics.com

Nach der schweißtreibenden Übung konnten sich die Einsatzkräfte auf Einladung der Playworld bei einem Essen wieder stärken.

