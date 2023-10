Stmk: Fahrt in den Urlaub endet mit Pkw-Überschlag und verletzter Familie auf der A 2 bei Pinggau

Um 10:16 Uhr ging bei der FF Pinggau der Alarm ein. 15 Einsatzkräfte rückten mit KDO, RLF und WLF-K aus. Beim Eintreffen am Unfallort bot sich folgendes Bild. Ein total demolierter Pkw stand auf dem Pannenstreifen bzw. der rechten Fahrbahn. Vier Personen, zwei Erwachsene und zwei Kinder, hatten Verletzungen unbestimmten Grades erlitten und wurden bereits von Passanten und in weiterer Folge von Feuerwehrsanitätern und den Rettungskräften betreut.

Solange der Notarzthubschrauber vor Ort war und später dann, während der Bergungsarbeiten, war die A2 in FR Graz für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Lenkerin auf die abgesenkte Leitschiene aufgefahren war. Das Fahrzeug wurde gegen die Böschung geschleudert, überschlug sich, landete wieder auf den Rädern und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen und dem Abtransport der Verletzten ins Krankenhaus Oberwart wurde die Unfallstelle von der FF Pinggau geräumt. Das Wrack wurde verladen und von der Unfallstelle verbracht. Auf der Fahrbahn befindliche Betriebsmittel wurden gebunden und danach wurde eine Fahrbahnreinigung durchgeführt. Nach 1 ½ Stunden konnte „Einsatzende“ gemeldet werden. headtopics.com

Stmk: Forstmaschinenbrand im Wald → Abschnittsübung am Nationalfeiertag in PinggauPINGGAU (STMK): Wie schon traditionell üblich, findet jährlich am Nationalfeiertag, die Abschnittsübung des Feuerwehrabschnittes 4 (Feuerwehren der Gemeinden Pinggau und Schäffern) statt. 2023 war die FF Baumgarten aus der Gemeinde Pinggau mit der Ausrichtung betraut. Weiterlesen ⮕

Stmk: 70 Feuerwehrleute bei Alarmübung mit drei Szenarien in St. Margarethen bei KnittelfeldST. MARGARETHEN BEI KNITTELFELD (STMK): In einer großangelegten Alarmübung am 28. Oktober 2023 beübten an die 70 Feuerwehrmänner in der Gemeinde St. Margarethen den Ernstfall. Um den Puls der Helfer noch etwas in die Höhe zu treiben wurde diese Übung indem sich die Feuerwehren St. Weiterlesen ⮕

Stmk: 12 Feuerwehren nach Salpetersäure-Austritt in Industriebetrieb in Trieben im EinsatzTRIEBEN (STMK): Zu einem mehrstündigen Schadstoffeinsatz mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz am 27. Oktober ausrücken. Bei einem Industriebetrieb in Trieben im Bezirk Liezen kam es gegen 09:00 Uhr in einer Halle zu einem Austritt vom rund 8. Weiterlesen ⮕

Stmk: 37-Jähriger schlittert mit Motorrad auf der Südsteirischen Grenzstraße gegen Pkw → tödlich verletztSTRASS (STMK): Am Freitagnachmittag, 27. Oktober 2023, stürzte auf der B69, der Südsteirischen Grenzstraße, ein Motorradfahrer und schlitterte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der 37-jährige Motorradlenker erlitt tödliche Verletzungen. Weiterlesen ⮕

Scharnstein: Abgängiger Pensionist von Feuerwehrkommandant bereits auf Fahrt zur Suchaktion gefundenSCHARNSTEIN. Einen abgängigen Altenheimbewohner hat am Freitagabend in Scharnstein (Bezirk Gmunden) der zu einer Suchaktion alarmierte Feuerwehrkommandant bereits auf der Anfahrt ins Feuerwehrhaus gefunden. Weiterlesen ⮕

Alex Schulman: Fahrt in die VergangenheitAlex Schulman lässt „Endstation Malma“ großteils während einer Zugfahrt spielen. Ungewöhnlich und stark. Weiterlesen ⮕