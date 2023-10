Stmk: 37-Jähriger schlittert mit Motorrad auf der Südsteirischen Grenzstraße gegen Pkw → tödlich verletzt

Gegen 16:43 Uhr fuhr der 37-jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad auf der B69 aus Richtung Mureck kommend in Richtung Straß. Aus der entgegenkommenden Richtung lenkte ein 66-jähriger Südoststeirer seinen Pkw. Im Ortsgebiet von Lichendorf stürzte den Angaben des Pkw-Lenkers zufolge, der Motorradfahrer, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Pkw.

Der Motorradfahrer trug weder Helm noch sonstige Schutzkleidung. Die eintreffende Polizeistreife “Straß 1” begann mit der Reanimation des 37-Jährigen. Der Mann erlag aber noch an der Unfallstelle seinen schwerwiegenden Verletzungen. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ.

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Stmk: Feuerwehrmann (46) bei Einsatzübung rund 150 m über Abhang gestürzt und schwer verletztPUSTERWALD (STMK): Beim Einweisen von Einsatzkräften stürzte ein 46-jähriger Feuerwehrmann Mittwochabend, 25. Oktober 2023, in Pusterwald (Bezirk Murtal) rund 150 Meter über einen Abhang. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Gegen 19. Weiterlesen ⮕

Stmk: Rotes Kreuz und Feuerwehr trainieren am Areal der Playworld in SpielbergSPIELBERG (STMK): 60 Männer und Frauen der Feuerwehr und dem Rotem Kreuz sowie drei Notärzte trainierten am 23. Oktober 2023 auf dem Areal der Playworld in Spielberg. Weiterlesen ⮕

Stmk: 12 Feuerwehren nach Salpetersäure-Austritt in Industriebetrieb in Trieben im EinsatzTRIEBEN (STMK): Zu einem mehrstündigen Schadstoffeinsatz mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz am 27. Oktober ausrücken. Bei einem Industriebetrieb in Trieben im Bezirk Liezen kam es gegen 09:00 Uhr in einer Halle zu einem Austritt vom rund 8. Weiterlesen ⮕

Nö: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Pkw und Rettungsfahrzeug bei Artstetten-PöbringARTSTETTEN-PÖBRING (NÖ): Auf der L7255 ereignete sich Freitag Nachmittag, dem 27. Oktober 2023, nahe Nussendorf (Gemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk) ein Verkehrsunfall. Aus noch unklarer Ursache kollidierten ein Rettungsfahrzeug und ein Pkw geneinsam. Weiterlesen ⮕

Unfall zwischen Rettungsfahrzeug und PkwBei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungsfahrzeug und einem Pkw kam es zu einer Kollision aus noch ungeklärter Ursache. Weiterlesen ⮕

Verkehrsunfall nahe Nussendorf: Rettungsfahrzeug und Pkw kollidierenBei einem Verkehrsunfall auf der L7255 nahe Nussendorf wurden ein Rettungsfahrzeug und ein Pkw aus noch unklarer Ursache zusammenstoßen. Beide Insassen wurden verletzt. Notarzteinsatzfahrzeug und Notarzthubschrauber im Einsatz. Weiterlesen ⮕