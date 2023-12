Stille Nacht: Das berühmteste Weihnachtslied der Welt

Schnee, eine Krippe, ein Christbaum und"Stille Nacht": So stellen sich viele das Weihnachtsfest vor.Am Heiligen Abend 1818 sangen Josef Mohr und Franz Xaver Gruber zum ersten Mal ihr Weihnachtslied in Oberndorf. Tiroler Sänger trugen „Stille Nacht“ hinaus in die Welt, wo es bis heute die Menschen auf allen Kontinenten bewegt.Innsbruck – Ein Glöcklein klingelt hell. Die Tür zur Stube geht auf.

Dutzende Kerzen tauchen den Raum in warmes Licht, während sich die flackernden Flammen in den glänzenden Kugeln spiegeln. Kurz ist es ganz still, dann klingen die ersten Akkorde – und alle stimmen in „Stille Nacht“ ein. Für einen kleinen Moment scheint es, als würde die ganze Welt inne halten. Alle Sorgen sind vergessen. Ein warmes Gefühl der Geborgenheit breitet sich aus. Das Gefühl von Weihnachten. Und auch wenn die Kindertage lang vorbei sind, „Stille Nacht“ holt ihn zurück, den Zauber der Weihnachtsnacht. Ob ihn die Oberndorfer an jenem Heiligen Abend 1818 gespürt haben, als das Lied zum ersten Mal erklang? Wahrscheinlic





