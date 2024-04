Sternsinger sammeln über 1,7 Millionen Euro für wohltätige Zwecke

Die 12.500 Sternsinger der Diözese St. Pölten haben zum Jahreswechsel exakt 1.768.799,75 Euro ersungen – das entspricht einem Plus von rund drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das gab die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar bekannt. Österreichweit sammelten die 85.000 Sternsinger rund 19,5 Millionen Euro – gesamt 310.000 Euro mehr als ein Jahr zuvor.

Die engagierten Kinder und ihre Begleitpersonen hätten bei ihrem „solidarischen Marathon der Nächstenliebe“ von Haus zu Haus, bei jedem Wetter, wieder einmal verdeutlicht, „wie viel Kraft und Freude im Sternsingen steckt“, so die Jungschar-Verantwortliche

