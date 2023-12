Sternschnuppenregen: Geminiden erreichen Höhepunkt

Der Himmel präsentiert sich in der kommenden Nacht wieder von seiner besten Seite. Dutzende Asteroiden-Partikel könnten bei vielen Leuten Glückssträhnen lostreten.In der Steiermark und in Kärnten sollte das Wetter in den meisten Teilen halten und das Naturspektakel sich in seiner ganzen Pracht entfalten. Damit es überhaupt zu Wunschäußerungen kommen kann, gilt es einige Aspekte zu beachten.

Die Wetterlage in der Region ist für den Grad des Spektakels entscheidend und für Städter ist ein Ausflug in die ländliche Gegend empfehlenswert. Die Verhaltensweisen der Geminiden bringen ebenfalls die ein oder andere Besonderheit mit sich.Der Name Geminiden entstammt vom Sternbild der Zwillinge, auch Gemini genannt. Geminiden und Perseiden unterscheidet, dass es sich bei ersteren um Überreste eines Asteroiden handelt, während Perseiden ihren Ursprung im Kometen nehmen. Die Schnuppen erstrahlen extrem hell am Nachthimmel und bewegen sich mit rund 35 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre - ein für Sternschnuppen eher gemächliches Temp





