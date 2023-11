Sterben in Österreich: Die letzte Rechnung

Die ewige Ruhe. Ein Thema, mit dem sich vor allem ältere Menschen häufiger beschäftigen. Soll es eine klassische Erdbestattung oder eine Feuerbestattung sein? Und wo will man überhaupt in Ewigkeit ruhen? Gibt es ein Familiengrab? Oder hat man in einer neuen Stadt eine Familie gegründet und möchte dort begraben werden? Auch einige der Personen, die in den rund 25.000 Gräbern der Friedhöfe Dornbach und Hernals im 17.

Vorbei am Grab von Christine Nöstlinger, erreicht man das 2000 Quadratmeter große Areal. 32 Bäume wurden hier, am fast höchsten Punkt des Friedhofs mit Blick auf ganz Wien, vor einigen Wochen gepflanzt. Rund um einen solchen Baum haben bis zu 24 biologisch abbaubare Urnen Platz. Die Idee: Im Lauf der Zeit verrottet die Urne, und aus der Asche eines verstorbenen Menschen wächst neues Leben. Aus den kleinen Bäumchen soll irgendwann ein Wald werden.

Und obwohl solche alternativen Bestattungsformen längst nicht neu sind, boomen sie. Waldfriedhöfe, das Ablassen einer Urne auf den Grund der Donau oder eine Diamantenbestattung – es gilt der Trend zur Einzigartigkeit, den die Branche seit der Liberalisierung des Bestattungsmarktes im Jahr 2002 spürt. „Begräbnisse sind im Lauf der Zeit immer individueller geworden“, sagt der Geschäftsführer der Bestattung Wien, Jürgen Sild. headtopics.com

Die Urne als Geschäftsmodell: Weil sich laut der Stadt Wien ein Trend abzeichnete, dass Privatpersonen mit Bestattungsstätten auf schönen Grundstücken oder solchen mit Ausblick über ganz Wien ein Geschäft wittern, soll das WLBG angepasst werden. Zwar brauchte es auch bisher ein Einverständnis der Person, auf dessen Grund die Urne künftig aufbewahrt werden soll.

399 Mal konnte man im Vorjahr so Verwandte aufspüren. „Findet sich niemand, springt der Magistrat ein und führt diese behördlich angeordneten Bestattungen durch. Das passiert bei uns in Wien ausschließlich am Wiener Zentralfriedhof“, erklärt sie. Die Verstorbenen erhalten eine Erdbestattung inklusive Einzelgrab, „eine pietätvolle Verabschiedung, Trauerfeier und einen Trauerzug von der Aufbahrungshalle bis zum Grab“, so der Chef der Bestattung Wien, Jürgen Sild. headtopics.com

