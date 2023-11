Steirischer Hundetrainer wegen gewaltsamer Methoden festgenommen

Ein 51-jähriger Steirer, der bereits im Juni wegen des Verdachts der Tierquälerei angezeigt worden war, ist festgenommen worden. Der Mann soll"Problemhunde" mit gewaltsamen Methoden versucht haben, zu resozialisieren. Schon im Frühjahr hatte der Verdächtige zugegeben, Vierbeiner mit Würgeketten und Fixierungen am Boden zu"trainieren", doch er sah das als gerechtfertigt an.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung mitteilte, hätte sich seit Juni der Verdacht gegen den Steirer erhärtet. Es wurden weitere Videos auf seinem Youtube-Kanal gefunden. Mittwochfrüh erfolgte daher im Bezirk Leibnitz die Festnahme. Zu dem Zeitpunkt führte er fünf Hunde mit. Diese wurden ihm auf Anordnung der Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz abgenommen.

