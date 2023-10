Steigende Mieten und Kreditraten: SPÖ fordert Maßnahmen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Richard Pregler, Stefan Hinterberger und Elke Stifter sprachen mit Sandra Frank (2.v.l.) und Alexandra Goll (r.) über steigende Mieten und Kreditraten. ass es sich manche Menschen nicht leisten können, ihre Wohnung im Winter warm zu halten und unvorhergesehene Investitionen für immer mehr Menschen nicht mehr zu finanzieren sind, macht die Bezirks-SPÖ betroffen. „Wir sind in Österreich und nicht in Bulgarien!“, sagt Bezirksvorsitzender Richard Pregler, der mit Stefan Hinterberger und Elke Stifter die Forderungen der SPÖ präsentierte.

„Ich würd' mich gern einmal mit euch treffen und über was Leiwandes reden“, sagte SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Elke Stifter. Die SPÖ lud nämlich erneut zu einem Pressegespräch ein. Nachdem es zuletzt darum ging, dass Wohnungs- und Hauseigentum unleistbar geworden sind, drehte sich das aktuelle Gespräch um die steigenden Mieten. headtopics.com

Was die SPÖ fordert: Die Förderungen müssen auf neue Beine gestellt werden; es muss wieder gemeinnützigen Wohnbau geben und die Teuerung müsse in allen Bereichen bekämpft werden. „In anderen Ländern wie Frankreich oder Spanien geht das auch“, weiß Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger.Mehr als die Hälfte der Menschen im Alter zwischen 20 und 24 würden noch zu Hause leben, weil sie sich die Mieten nicht leisten können.

Der gemeinnützige Wohnbau wurde für heuer eingestellt, 7.000 Wohnungen werden allein in diesem Jahr nicht gebaut. Leistbare Wohnungen, die in den nächsten Jahren nicht verfügbar sein werden. Es gibt eine Plattform, auf der nach Wohnungen gesucht werden kann. headtopics.com

