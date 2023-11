Stefan Zach: „Habe mich auf ersten Blick ins Atomkraftwerk verliebt“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

NÖN: Sie kennen das Atomkraftwerk Zwentendorf so gut wie kaum ein anderer. Seit 25 Jahren führen Sie Besuchergruppen durch die Anlage. Für alle, die noch nie dort waren: Beschreiben Sie, was man im Atomkraftwerk sieht. Welche Stimmung nehmen Sie dort wahr?Wenn man hierherkommt, sieht man ein großes Gebäude direkt am Rand der Donau. Und wenn man durch die große Metalltür hineinkommt, taucht man sofort in die Welt der späten 70er-Jahre ein.

Dass heute überhaupt Menschen durch das AKW gehen können, geht auf den 5. November 1978 zurück. Damals, vor 45 Jahren, fand die Volksabstimmung statt, bei der sich eine hauchdünne Mehrheit, nämlich 50,5 Prozent, gegen die Inbetriebnahme des fixfertig gebauten Kraftwerks entschieden hat. Wie kam es dazu?Die Geschichte der Kernenergie begann in Österreich bereits in den 50er-Jahren. headtopics.com

Zach: Das war es zweifellos. Aber es gab natürlich auch eine ganze Reihe inhaltlicher Pro- und Kontra-Argumente, die viele Menschen bewegt haben. Bei den Kontra-Argumenten war die Gefahr, die von der Kernenergie ausgeht, das dominierende. Man hat sich wegen des fehlenden Endlagers und der Strahlung Sorgen gemacht. Auf der anderen Seite stand diese Technologie für Versorgungssicherheit und für Arbeitsplätze.

Die Errichtung des Kernkraftwerkes hat 500 Millionen Euro gekostet und die sieben Jahre Konservierungsbetrieb dann noch einmal das Gleiche. Zwentendorf hat insgesamt eine Milliarde Euro gekostet, ohne dass hier jemals eine Kilowattstunde Strom aus Kernspaltung erzeugt wurde.Zach: headtopics.com

