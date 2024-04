Stefan Raabs Instagram-Offensive geht schief

Die Instagram-Offensive, mit der Stefan Raab neun Millionen Follower gewinnen wollte, ging schief. Am Ostermontag enthüllte der TV-Entertainer seinen tatsächlichen Plan: Ein letzter Kampf gegen Regina Halmich. Ein Detail auf Raabs Kappe sticht besonders ins Auge. Gut 200.000 Follower zählte der Instagram-Account von Stefan Raab noch einige Tage vor Ostern.

Mit Hilfe seines 'ewigen Praktikanten' Elton startete der TV-Entertainer einen Wettbewerb auf Instagram: Im ersten Video sitzt Raab gemütlich auf einem Campingstuhl an einem See und angelt, sein Gesicht ist in dem Reel nie zu sehen. 'Du warst jetzt fast zehn Jahre lang weg, es wird Zeit, dass du mal wieder was machst', erklärt Elton und motiviert ihn schließlich zu der Zusage, Fitness-Influencer zu werden, wenn er in drei Tagen die Neun-Millionen-Grenze knackt

Vorarlberg / 🏆 13. in AT

