Stefan Raab kehrt möglicherweise zurück

Als der Abschied vom Fernsehbildschirm schon längst feststand, lieferte der 'Raabinator' noch einmal die ganze große Show ab. Beim Deutschen Comedypreis wurde ihm eine Ehren-Auszeichnung zuerkannt - aber wie so oft bei Raab war der Anlass relativ zweitrangig für das, was folgte.

'König Lustig' kaperte die Bühne, witzelte, trällerte - und sang ein paar Zeilen aus dem von Melancholie und Sehnsucht durchtränkten Schunkler 'Kölsche Jung', den schon ein Lokalheiliger aus Raabs Heimatstadt Köln gesungen hatte. Man könnte sagen: Er setzte damit selbst den Grundton für die folgenden Jahre. Denn mit jedem Tag, an dem Raab weg war, schienen die Sehnsüchte nach einer Rückkehr bei seinen Fans größer zu werden. Vielleicht ist so zu erklären, was sich über die Osterfeiertage fast zehn Jahre später abspielte. Nachdem auf Raabs Social-Media-Kanal - lange brachliegend - Videos aufgetaucht waren, die eine Rückkehr andeuteten, entlud sich etwa

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KURIERat / 🏆 4. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stefan Raab kehrt möglicherweise in den Boxring zurückTV-Legende Stefan Raab könnte nach zehn Jahren Abwesenheit in den Boxring zurückkehren. Es werden Tickets für einen Schau-Boxkampf mit ihm gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich verkauft.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

'Haut und Knochen' – Fans in Aufregung um Stefan RaabInsta und TikTok sind völlig aus dem Häuschen. Grund: Der TV-Entertainer schlechthin hat etwas geposted.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Aufregung um Stefan Raab: TV-Moderator gerät in StreitDas mögliche Comeback der Fernseh-Legende lässt offenbar kaum jemanden kalt. Jetzt gerät auch Jan Koeppen ins Visier von Fans.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Stefan Raab enthüllt seinen Plan: Mega-Comeback oder Aprilscherz?Die Instagram-Offensive, mit der Stefan Raab neun Millionen Follower gewinnen wollte, ging schief. Am Ostermontag enthüllte der TV-Entertainer seinen tatsächlichen Plan: Ein letzter Kampf gegen Regina Halmich. Ein Detail auf Raabs Kappe sticht besonders ins Auge.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Fix! Halmich bestätigt weiteren Kampf gegen Stefan RaabMit einem Posting machte Stefan Raab wieder von sich sprechen. Es ging um ein mögliches TV-Comeback. Kämpft er nochmal gegen Regina Halmich?

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Stefan Raab kommt zurück: Regina Halmich bestätigt BoxkampfRaab will im September zum 3. Mal gegen die Ex-Profiboxerin Halmich antreten, gegen die er 2001 und 2007 schon Niederlagen kassiert hat.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »