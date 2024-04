Stefan Raab kehrt möglicherweise in den Boxring zurück

Zuerst klang es nach einem Aprilscherz, nun dürfte TV-Legende Stefan Raab allerdings tatsächlich ins Rampenlicht zurückkehren. Raab musste 2001 und 2007 zwei Niederlagen gegen die Ex-Profiboxerin einstecken. Knapp zehn Jahre nach dem Bildschirm-Abschied von Stefan Raab deutet alles auf seine Rückkehr ins Rampenlicht hin: Es werden Tickets für einen Schau-Boxkampf mit ihm verkauft.

Am Dienstagmittag wurden auf der Webseite des Dienstleisters Eventim Karten fürgegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome in Aussicht gestellt. Zuvor hatte Halmich in einem dpa-Interview eine Ankündigung von Raab bestätigt. Weil Raabs Video auf Instagram am 1. April veröffentlicht worden war, hatte es erst Zweifel an der Veranstaltung gegeben.Der frühere TV-Moderator (57, „TV total“) hat gegen die Ex-Profiboxerin Halmich (47) aus Karlsruhe in den Jahren 2001 und 2007 schon zwei Niederlagen in Schaukämpfen kassier

