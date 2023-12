Start-Up „123 Transporter“ setzt auf Transparenz und Frauenpower

Das Start-Up „123 Transporter“ hat nicht nur drei von vier Führungspositionen mit Frauen besetzt, sondern lässt sich auch in punkto Gehalt in die Karten schauen. Was macht diese Transparenz im Team? Lisa Husz ist 23 Jahre alt, arbeitet viel aus dem Homeoffice und besetzt als eine von drei Frauen eine Führungsposition in einem Start-Up. Bonus: Sie kennt die Gehälter ihrer Kolleginnen und Kollegen.

„Ja, ich weiß genau, was meine Kolleginnen und Kollegen verdienen und das macht uns als Team nur stärker.“ Nachsatz: „Nicht auf den Cent genau, aber im Großen und Ganzen haben wir eine sehr gute Transparenz.“ Die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern ist bei „123 Transporter“ also kein großes Thema. Damit ist das Transportunternehmen die Ausnahme. Aber auch dass hier drei Frauen in der Führung sitzen, ist ungewöhnlich. Gerade in einer Branche, die sich mit Mobilität beschäftigt. Ganz kurz erklärt, bieten „123 Transporter“ ähnlich wie andere Sharing-Dienste Großfahrzeuge an, die man sich ausborgen kann





