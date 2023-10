Starlink für Gaza? Israel empört über Elon Musks Angebot

Israel hat mit Empörung auf Elon Musks Starlink-Angebot für Hilfsorganisationen im Gazastreifen reagiert. Kommunikationsminister Shlomo Karhi erklärte am Samstag (Ortszeit), Israel werde alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um dagegen vorzugehen. „Die„Vielleicht wäre Musk bereit, dies mit der Freilassung unserer entführten Babys, Söhne, Töchter, älteren Menschen zu verbinden.

Ein Telefon- und Internet-Ausfall hat die Menschen im Gazastreifen am Samstag von der Welt und voneinander abgeschnitten. Anrufe waren nahezu unmöglich, da Israel seine Luft- und Bodenangriffe ausweitete. Internationale Hilfsorganisationen erklärten, der Verbindungsausfall, der am späten Freitag begann, verschlimmere die ohnehin schon verzweifelte Lage, da er lebensrettende Maßnahmen und den Kontakt mit ihren Mitarbeitern vor Ort verhindere.

