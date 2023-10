Starkregen verursacht Unfälle und Überflutungen in Kärnten

In Kärnten sorgte der Starkregen am Freitag bereits für mehrere Unfälle, Straßensperren und Überflutungen.Die Behörden in Venedig haben die Aktivierung des Dammsystems MOSE beschlossen, um die Lagunenstadt vor einer Flutwelle zu schützen. Die 78 Barrieren an drei Wasserstraßen der Lagune könnten auch in den nächsten Tagen aufgestellt bleiben, da heftige Regenfälle erwartet werden, berichteten die Behörden.

Hochwasser gab es auch in Muggia, einer Stadt an der Küste von Triest, die Freitagfrüh von 15 Zentimetern Wasser überflutet wurde. Das Meer drang in das gesamte Hafengebiet ein und überschwemmte auch die Piazza Marconi, den Hauptplatz des Zentrums, sowie die Via Trieste, die Hauptverkehrsader der Stadt, die gesperrt wurde. Erschwerend kam hinzu, dass zeitweise starker Regen fiel.

