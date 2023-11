Starkregen und Sturmschäden in Österreich

foto-webcam.eufoto-webcam.eu, im Tal für einen Anstieg der Pegel. Dutzende Feuerwehren mussten laut"Kleine Zeitung" schon wegen Hangrutschungen und Sturmschäden ausrücken. Der ÖAMTC warnte eindringlich vor Fahrten ohne Winterausrüstung:Wasser und Wind machten auch den Mitarbeitern der Kärnten Netz zu schaffen. Zahlreiche Störungen mussten bereits in der Nacht auf Dienstag behoben werden.

Die erwartete Verschnaufpause am Mittwoch ist nämlich trügerisch, das Schlechtwetter-Jojo schlägt ab Donnerstag schon wieder zurück. Die GeoSphere Austria hat bereits eine Wetterwarnung für Kärnten und Osttirol ausgegeben."Viel Regen, starker (Föhn-)Wind und teils Schnee" werden erwartet. Auch im Osten Österreichs pfeift den Bewohnen eine steife Brise um die Ohren.

Erschwerend hinzu kommen in Kärnten die sowieso schon hohen Grundwasser- und Seewasserstände. Stellenweise ist daher mit überfluteten Kellern zu rechnen."Die Expertinnen und Experten der Schutzwasserwirtschaft beobachten die Lage in den gefährdeten Gebieten ständig", heißt es seitens des Landes. headtopics.com

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

Starkregen bringt jetzt massig Schnee nach Österreich Starkregen lauert am Montag über Italien und erfasst in der Nacht auf Dienstag Österreich. Im Gepäck hat die Wetter lage einen Kältesturz und Schnee. Weiterlesen ⮕

Starke Regenfälle: PKW auf Brennerautobahn von Mure erfasstDie Brennerautobahn wurde in beide Fahrtrichtungen von einer Mure verschüttet. Auch ein PKW wurde erfasst. Weiterlesen ⮕

„Letzte Generation“ sprach in Langenzersdorf zum Thema KlimakriseWie zur Bestätigung der Klimakrise kam es in der gleichen Nacht zu erheblichen Sturmschäden. Weiterlesen ⮕

Starkregen am Dienstag: Wetterguru rät Kärnten Krisenstäbe hochzufahrenMeteorologe Jörg Kachelmann warnt Kärnten vor heftigen Regenfällen. In der Vergangenheit sorgte dies bereits für Zwist. Nun reagiert das Land. Weiterlesen ⮕

Warnstufe „Orange“: Kaltfront sorgt für Starkregen in Osttirol und massig SchneeDie GeoSphere Austria rechnet auf Basis aktueller Niederschlagsprognosen am Montagnachmittag mit kräftigen Niederschlägen im südlichen Osttirol. Aufgrund der Mengen kann es zu lokalen Vermurungen, Hangrutschungen und Überschwemmungen kommen. Es gilt die Warnstufe „Orange'. Weiterlesen ⮕

Nach deutschem Urteil: Sind die Strafen für Tierquälerei in Österreich nicht hoch genug?Zwei Jahre und zehn Monate Haft für einen Bauern, der seine Rinder gequält hat - dieses Urteil, verhängt in Deutschland infolge des Allgäuer Tierschutzskandals, ist mittlerweile rechtskräftig... Weiterlesen ⮕