Starkregen am Dienstag: Wetterguru rät Kärnten Krisenstäbe hochzufahren

Die heutige Nacht dürfte eine ungemütliche werden. Laut Wetterprognosen werden bis 1.100 Meter heftige Schneefälle , aber auch Starkregen erwartet. Aufgrund der nassen Vorgeschichte ist die Gefahr von Vermurungen und lokalen Überflutungen dabei gerade im Südwesten des Landes erhöht.

Dabei soll vor allem die Ist-Situation analysiert werden. Erst danach wird entschieden, ob der Krisenstab hochgefahren wird. Man sei jedenfalls nicht untätig und habe alles genau im Blick.

