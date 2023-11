Starker Auftritt des ULC beim Böheimkirchner Marktlauf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Das achtköpfige Laufteam des ULC Transfer St. Veit sorgte auch in Böheimkirchen wieder für jede Menge Spitzenplatzierungen.er Marktlauf der Sportunion am Nationalfeiertag ist ein Fixpunkt im sportlichen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde Böheimkirchen. Und auch beim ULC Transfer St. Veit haben Stockerlplätze in Böheimkirchen Tradition.

Hunderte Teilnehmer vom Knirps bis zum Senior nehmen in verschiedenen Altersklassen an diesem Lauf durch den Park teil. Ins Leben gerufen wurde der Bewerb, um neue Mitglieder für die Union zu werben. „Wie ich den Verein übernommen habe, waren die Zahlen im Keller. Gemeinsam mit Alfred Paral und den beiden Laufexperten Peter Schwarzenpoller und Jakob Antony haben wir den Marktlauf ins Leben gerufen. Den 26. headtopics.com

Am Hauptlauf über 5.200 Meter nahmen heuer bei der 27. Auflage des Marktlaufs 111 Läufer teil. Wie immer standen vier anspruchsvolle Runden mit jeweils einem giftigen Anstieg zur Mittelschule Böheimkirchen am Programm. Stark wie bei fast allen Volksläufen des Landes war der ULC Transfer St. Veit mit acht Startern vertreten.

Knapp am Stockerl vorbei schrammten Michael Posch mit Platz vier in der M40, Hannes Blazek (5. M60) und Marlene Sulzer (5. W40). Wolfgang Koiser finishte als Zwölfter in der M30. In der Teamwertung holte das ULC-Transfer-Team im Mixbewerb Platz zwei und Platz vier. Der Sieg ging an „Catch us if you can“. Auch der Nachwuchs war durch die Sulzer-Brüder Simon und David dabei. Simon konnte in seiner Klasse U10 aufs Stockerl laufen und belegte Platz zwei. headtopics.com

