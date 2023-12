Standby GmbH erhält Hauptpreis für Wiederaufbereitung von Sondersignalanlagen

Die Standby GmbH aus Dinslaken wurde am 6. Dezember 2023 im NRW-Umweltministerium in Düsseldorf für die erfolgreiche Wiederaufbereitung hochwertiger Sondersignalanlagen für Polizei und Feuerwehr mit dem Hauptpreis in der Kategorie „Produktlebenszyklus“ des diesjährigen Effizienz-Preises NRW ausgezeichnet. Der Preis wurde im feierlichen Rahmen von NRW-Umweltminister Oliver Krischer überreicht.

Durch eine perfektionierte Bauweise, die auf Modularität und effiziente Servicehandhabungsetzt, sowie das Angebot eines Produkt-Service-Systems hat die Standby GmbH ein wettbewerbsfähiges Konzept entwickelt, welches dem Niedrigpreissegment die Stirn bieten kann und dennoch den höchsten Qualitätsansprüchen entspricht. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst ein Rückführkonzept inklusive Verpackung und setzt einen besonderen Fokus auf einen einfachen Aus- und Einbau und Austausch der Lichtbalken. Das Modell überzeugt mit großen Ressourceneffekten und deutlichen wirtschaftlichen Vorteile





