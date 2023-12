Stand Up-Szene in Wien

In Wien entwickelt sich gerade eine eigenständige Stand Up-Szene. Im internationalen Vergleich gehört Österreich damit zu den Schlusslichtern. Ein Lokalaugenschein.Wie sagt man: In Österreich geht man zum Lachen in den Keller. So ist das zumindest im „The Comedy Pub“ auf der Wiedner Hauptstraße. Von außen sieht er ein bisschen so aus wie ein Irish Pub. Große Bar, dunkle Holzmöbel, zwei Veranstaltungsräume – einer davon im Untergeschoß.

In Wien ist er der einzige Comedy Club mit dauerhafter Location. Sechs Tage die Woche hat er geöffnet, ungefähr zehn Veranstaltungen finden in dieser Zeit statt, bei den meisten davon ist der Eintritt frei. „Wir versuchen, die Hemmschwelle niedrig zu halten und den Menschen die Kunstform erst einmal näher zu bringen“, sagt Gründer Homer Hakim. Die Szene sei in Österreich noch vergleichsweise klein, das liege laut Hakim vor allem am Kabarett. „Österreich ist ein Kabarett-Land. Und sobald Personen im Stand-Up erfolgreich sind, werden sie von Kabarett-Agenturen abgeworben und auf Tour geschickt. Deswegen wächst die Szene sehr langsa





