Stadtwandertag im Wienerwald

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Hans Peter Burtscher, Ingrid Burtscher, Jutta Polzer, Irene Corrodi, Irene Wallner Hofhansl, Kurt Heuböck beim Start der Wanderung.

er Verschönerungsverein organisierte einen Stadtwandertag mit einer Strecke durch den Wienerwald, an drei Labestationen wurden die Wanderinnen und Wanderer versorgt. Glücklicherweise waren die Wetterprognosen immer besser geworden und so fanden sich zahlreiche Pressbaumerinnen und Pressbaumer ein, um am Nationalfeiertag zu wandern. Der Verschönerungsverein Pressbaum hatte anlässlich seines 150-Jahr-Jubiläums zum Stadtwandertag geladen und die Route 3 der „Tut gut“-Wanderwege vorbereitet.

Von Unterkniewald ging es weiter, anfangs entlang der Forststraße, dann wieder im Buchenwald. Bei der zweiten Labestation gab es Kaffee und Kuchen für die eifrigen Wanderinnen und Wanderer sowie Geschichten über Kaiserin Sissi und ihre Beziehung zu Pressbaum. Der Weg in Richtung Pfalzberg, vorbei am Kaiserbründl, ging nun fast nur noch leicht bergab. headtopics.com

Für manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es ein tolles Erlebnis, diese doch konditionell anspruchsvolle Strecke bewältigt zu haben, der jüngste Teilnehmer war erst fünf Jahre alt. Als es beim Abbau der letzten Station zu regnen begann, konnte der Verschönerungsverein auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken.

SCR Altach will Salzburgs Negativserie nochmals verlängernDer Serienmeister aus der Mozartstadt hat in der Meisterschaft zweimal zuhause verloren. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in der Nacht auf Sonntag: Was wurde aus der Abschaffung?In der Nacht auf Sonntag werden die Zeiger in Europa um 3 Uhr auf 2 Uhr und somit auf Normalzeit zurückgedreht. Das Ende der Zeitumstellung - vom EU-Parlament bereits abgesegnet - lässt weiter auf... Weiterlesen ⮕

Katrin Brunner und Ernst Fuchs:Mit der Holzzille sicher im Hafen der Ehe angekommenEinen Hauch von Venedig holten sich Katrin Brunner und Ernst Fuchs mit ihrer Hochzeit in die Südsteiermark. Mit einem Bohnenstecken manövrierte Gondoliere Felix das Brautpaar zielsicher. Weiterlesen ⮕

Neue Verkehrslösung:In der Grazer Annenstraße wird der Platz neu verteiltFür August war es bereits angekündigt, nun wird es umgesetzt: Autos und Bim teilen sich künftig eine Fahrspur. Mehr Platz für Fußgänger, Sitzmöbel und eine Radspur kommen. Weiterlesen ⮕

Chef der Kultusgemeinde:Oskar Deutsch: FPÖ bleibt die Partei der „Kellernazis“Seit Jahren klagte Oskar Deutsch, Präsident der Kultusgemeinde, darüber, dass die FPÖ nach wie vor „Kellernazis“ beherberge. Auch in der ORF-Pressestunde. Weiterlesen ⮕

Tennis in Wien: In der Königsklasse der heimischen Sport-EventsTennis in der Stadthalle boomt, es braucht nicht einmal mehr Siege von Dominic Thiem. Der Vergleich mit den Hahnenkammrennen und der Formel 1 in Spielberg hinkt keineswegs. Weiterlesen ⮕