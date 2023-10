Stadt bietet Selbstverteidigungs-Kurs im Gemeindebau an

Gratis zu einem stärkeren Sicherheitsgefühl in den Gemeindebauten: Das Nachbarschaftsservice wohnpartner der Stadt Wien lädt nun zu kostenlosen Selbstbehauptungskursen. Die Workshops werden in Kooperation mit den Volkshochschulen und dem Verein"drehungen" organisiert.

Die Teilnehmerinnen lernen in dem zweiteiligen Kurs, wie sie mit gezielten Bewegungen ihren Körper einsetzen können, um sich besser zu behaupten und zu schützen. Auch die Beweglichkeit soll gefördert werden. Mit dem Feedback sei man zufrieden, heißt es von den Veranstaltern.Bei einem Kurstermin im Grätzl-Zentrum"Bassena 10" im Olof-Palme-Hof in Wien-Favoriten machte sich Frauenstadträtin Kathrin Gáal (SP) nun selbst ein Bild davon.

Der Frauenschwerpunkt beim Nachbarschaftsservice ist eine konkrete Maßnahme, die auf Basis der Umfrage-Ergebnisse der Frauenbefragung. 15.500 Wienerinnen haben in mehr als 77.000 Antworten ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse mitgeteilt. Daraus entstehen in den kommenden Jahren neue Projekte und Maßnahmen.Die nächsten Termine für die Workshops sind am 31. Oktober und am 7. headtopics.com

