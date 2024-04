Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen Ott seit 2017

Gegen Ott ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien bereits seit 2017, also seit sieben Jahren. Erst die neuesten Informationen aus Großbritannien haben die Verdachtslage verdichtet, weswegen Ott am Karfreitag festgenommen wurde. Schon zuvor habe es Hinweise aus dem Ausland gegeben."Wir konnten zu diesem Zeitpunkt die Informationen nicht verdichten", erklärte der damalige Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Peter Gridling im Ö1-Morgenjournal am Mittwoch.

Erst 2017 wurde bekannt, dass Ott mehrere Dokumente von dienstlichen auf private Accounts überspielt und dabei Informationsrichtlinien klar verletzt haben solle, worauf eine Suspendierung und eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft erfolgte. Trotz dieser schwerwiegenden Vorwürfe ist Ott weiterhin im Innenministerium verblieben."Wir leben in einem Rechtsstaat, jedes Verfahren braucht seine Zeit", sagte Gridling und betonte, dass jedes Verfahren auf die Schwerfälligkeit untersucht werden müss

