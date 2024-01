Staatsanwaltschaft ermittelt wegen illegalem Weiterverkauf von Paxlovid

In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen illegalem Weiterverkauf von Paxlovid. Auch in Österreich gibt es „auffällige Abrechnungen“, so der Gesundheitsminister.Der akute Mangel scheint überwunden, Paxlovid wird aber weiter diskutiert. Aktuell von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grünen), der auf X, vormals Twitter, einen illegalen Verkauf des antiviralen Covid-Medikamentes in österreichischen Apotheken in den Raum gestellt hat.

Demnach hätten die Apotheken während der Pandemie 130.000 Packungen erhalten, die der Bund gekauft hat. Nun habe das Ministerium die Apothekerkammer aufgefordert, die Verwendung vollständig zu belegen. „Uns liegen bisher nur für jene Paxlovid-Packungen Abrechnungen vor, die auf Kassenrezept abgegeben wurden. Für den Rest gibt es verschiedene Erklärungen (Privatrezepte, Überschreitung des Ablaufdatums), aber keine Belege“, schreibt Rauch. Rauch bezieht sich in Folge auf das Beispiel Deutschland, denn dort ermitteln mehrere Staatsanwaltschaften, die Paxlovid illegal ins Ausland verkauft haben solle





kleinezeitung » / 🏆 6. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hochwasser in Mitteleuropa:Überflutungen und Stromausfälle: Das sind die Prognosen für ÖsterreichIn Mitteleuropa kommt das Wetter nicht zur Ruhe. Niedersachsen ist besonders betroffen. Braunschweig bereitet sich auf eine Flutwelle vor. Auch in Österreich sind kleinräumige Überflutungen möglich.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Kluft zwischen Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern in ÖsterreichLaut dem Bericht „Familien in Zahlen“ der Uni Wien gibt es nach wie vor eine Kluft zwischen der Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern. Im Jahr 2022 wurde mehr geheiratet als im Jahr zuvor, gleichzeitig kamen weniger Kinder zur Welt. Das zeigt der jährliche Bericht „Familien in Zahlen“ des Österreichischen Instituts für Familienforschung auf.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Pro-Zionisten-Selbstverteidigungs-Welle in ÖsterreichDas Video von Alon Ishay (links) ging auf Twitter viral, das Instagram-Posting der Students for the Palestinian Cause in Austria (rechts) Fotos: Twitter, Instagram

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Ukrainerinnen in Österreich: Geflüchtet, um zu bleibenSeit bald zwei Jahren suchen Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich Schutz. Auch Alisa Khokhulya sah ihr Exil monatelang nur als Übergangslösung. Nun sagt sie wie viele Vertriebene: „Wir bleiben.“ Österreich macht es ihnen nicht leicht.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Wartedilemma: Ukrainische Flüchtlinge in ÖsterreichJe länger der Krieg dauert, umso drängender wird die Entscheidung: Möchte man in Österreich bleiben oder wieder nach Hause? Wir nennen das Wartedilemma.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Bett, Party, Walzer: Polit-Österreich feiert Silvester2023 neigt sich dem Ende zu. Bevor es ins Super-Wahljahr geht, atmet Polit-Österreich zu Silvester nochmal durch. Das Programm ist sehr interessant.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »