Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Klimaschutzgruppe wegen Sachbeschädigung

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Anwälte verteidigen die Protestform als politisch legitim und bezeichnen den Vorwurf als „lächerlich“. Die Blockaden der Aktivisten auf der Südautobahn und am Wiener Ring führten zu massiven Verkehrsbehinderungen.





