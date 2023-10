Staats- und Regierungschefs fordern humanitären Zugang nach Gaza

-Staats- und Regierungschef rufen zu einem „raschen, sicheren und ungehinderten humanitären Zugang“ in Gaza auf. In einer am Donnerstagabend beschlossenen Gipfelerklärung fordern sie unter anderem „humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Bedürfnisse“. Die EU-Regierungschefs betonen gleichzeitig Israels Recht, sich in Einklang mit dem Völkerrecht und internationalem humanitären Recht selbst zu verteidigen.

. Die Kriege in der Ukraine und in Nahost demaskieren die „geopolitische EU“. Ohne die USA sind die Europäer hilflos – und in existenzieller Not, schreibtGrünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler schießt sich beim Bodenverbrauch auf das Land Oberösterreich und den Gemeindebund ein. Diese würden konkrete Zielvereinbarungen für mehr Bodenschutz torpedieren.

Den USA zufolge werden russische Soldaten bei Befehlsverweigerung vom russischen Militär exekutiert. „Wir haben Informationen, dass das russische Militär tatsächlich Soldaten exekutiert hat, die sich weigerten, Befehle zu befolgen“, sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. headtopics.com

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich in seiner TV-Ansprache zum Nationalfeiertag gegen „jede Form von Antisemitismus“ und Hass ausgesprochen. „Antisemitismus hat hier keinen Platz“, betonte das Staatsoberhaupt. Politiker aller Parteien mahnte Van der Bellen, auf Populismus zu verzichten und sich stattdessen auf die Lösung von konkreten Probleme zu konzentrieren.

Über sechs Millionen Menschen wanderten 2022 in die Industrieländer zu - ein neuer Höchststand. 40 Prozent kamen über Familiennachzug. Warum diese Familienmigranten ein „blinder Fleck“ in der Integrationspolitik sind, erklärt headtopics.com

Nach einem Massaker mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei weiter mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) waren zahlreiche Polizeiautos vor dem Haus des Verdächtigen in der Kleinstadt Bowdoin angerückt und Beamte durchkämmten mehrere Grundstücke. Es sei nicht bekannt, ob sich der Verdächtige in einem der durchsuchten Häuser aufhalte, teilte die Polizei mit. In der Region herrscht Ausnahmezustand.

Die „nächsten Phasen des Kampfs“ in GazaIsrael rollte mit Panzern in den Gazastreifen. Sie könnten die erwartete Bodenoffensive vorbereiten. Weiterlesen ⮕

Bodenoffensive: Israel marschierte in Gaza-Streifen einWeiterhin ist ungewiss, ob und wann die israelische Bodenoffensive beginnt. In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Einmarsch im Gaza-Streifen. Weiterlesen ⮕