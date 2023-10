St. Pöltner Rapper „CHiLL-iLL“ veröffentlichte „Amoi so, amoi so“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

iegfried Gansch alias CHiLL-iLL rappt in aktuellem Lied über neue Ansätze nach sprunghaften Veränderungen. Ein Rückblick auf die Corona-Zeit: Lockdowns sowie strenge Regelungen forderten gezwungenermaßen neue Perspektiven und Wege. Dass auf unvorhersehbare und plötzliche Veränderungen oft frische Ansätze folgen müssen, das packt CHiLL-iLL in seine neue Single. Gemeinsam mit dem Linzer Rapper „Antrue“ veröffentlichte er „Amoi so, amoi so“.

„Das Leben is net monoton, jo samma froh – amoi so, amoi so. Und wie's morgen wird, des waß kana do – amoi so, amoi so. Wos kau ma denn schon sicher sogn, wos waß ma scho“, rappen beide Musiker im Refrain. Gespickt mit modernen Effekten vereint er im Video verschiedene Corona-Alltagsszenen wie das Alleine-zu-Hause-Sitzen, gemeinsames Trinken mit einem Freund sowie einen langersehnten Live-Gig vor Publikum. headtopics.com

„Für mich war klar, dass ich mir für diesen Song ‚Antrue‘ mit ins Boot hole“, erzählt Gansch vom gemeinsam realisierten Projekt. Stimmlich unterstützt ihn im Refrain wieder seine Partnerin. „Die Single soll ein letzter Vorbote auf mein drittes Debütalbum sein“, fügt er hinzu. Erscheinen wird die neue LP am Freitag, 24. November, digital und auf Vinyl.

