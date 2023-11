St. Pöltner Machtdemonstration im Burgenland

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:as für ein Spiel des SKN: Dank einer bärenstarken Performance hatte Eisenstadt nicht den Hauch einer Chance.Die Niederösterreicher wurden im Landeshauptstadt-Duell ihrer Favoritenrolle gerecht.

Eisenstadt hielt nur die ersten Augenblicke mit. Nach fünf Minuten führte St. Pölten schon mit 22:10. Die Burgenländer lieferten einen erschreckend schwachen Auftritt ab, waren in der Defensive und am Rebound praktisch nicht vorhanden. So hatte die Coffin-Truppe leichtes Spiel, verwandelte sieben Dreier im ersten Viertel.

Nach zwölf Minuten hatte der SKN schon 48 Zähler auf dem Konto. Traf dabei 80 % vom Zweier (8/10) und 69 % vom Dreier (9/13). Waren die Eisenstädter im ersten Viertel offensiv noch mit von der Partie (21), reichte es im zweiten Abschnitt nur mehr zu 14 Punkten. Zur Pause hatte Kavas schon 20 Punkte beigesteuerte, Dukic verwandelte alle vier Dreier. 68 SKN-Zähler nach 20 Minuten: Einzigartig. Genauso wie lediglich drei Ballverluste und eine Reboundbilanz von 22:7. headtopics.com

„Es war ein super Spiel. Wir hätten auch mit 70 gewinnen können, das bringt aber nichts. Wir wollten Energie sparen“, schildert Coffin mit Blick auf die bereits am Samstag stattfindende nächste Partie gegen die Vienna Timberwolves.Kavas 28, Randolph 22, Atasoy 17, Dukic 14, Tomaschek 12, Angerbauer 8, Konate 3, Schnabl 2, Jagsch.

