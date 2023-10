St. Pöltner Literaturschaffende präsentierten bunte Textesammlung

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Bei der Präsentation der Anthologie"Ungebunden" waren viele der Autorinnen und Autoren anwesend, sowie auch Herausgeberin Corinna Bergmann und einige Ehrengäste.

Die Texte von insgesamt 50 Autorinnen und Autoren wurden in die Textesammlung aufgenommen. Acht durften ihre Texte dem Publikum präsentieren: Marianne Büchinger, Tatjana Eichinger, Wolfgang Haydn, Thomas Hinterhofer, Arash Houschmand, Kurt Neumeyer, Susanne Schramm und Katharina Schrefl. Für musikalische Untermalung sorgte das Dixi4-Ensemble der Stadtkapelle St. Pölten.

