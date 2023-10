St. Pölten verpflichtet Johannes Tartarotti als Ersatz für Marcel Ritzmaier

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:as sich seit Wochen ankündigte, wurde jetzt zur Realität: St.

„Ein unbelasteter, guter Fußballer tut uns in unserer Situation gut“, kündigte St. Pöltens Sportchef Jan Schlaudraff nach dem Leoben-Spiel an. Da hatte der Deutsche offenbar auch schon im Hinterkopf, dass er künftig auch als Interimscoach in der Verantwortung stehen wird.

Die Verpflichtung von Johannes Tartarotti ist möglich, da der 24-Jährige Mittelfeldspieler seit Sommer - da lief sein Vertrag in Altach aus - vereinslos ist und sich vertragslose Spieler jederzeit einem neuen Verein anschließen können. Tartarotti ist am Sonntag bei der Partie in Ried bereits einsatzberechtigt.Sportdirketor Tino Wawra: „Da uns mit Marcel Ritzmaier ein wichtiger Spieler die gesamte Saison fehlen wird, wollen wir hier nochmals nachrüsten. headtopics.com

Neo-St. Pölten-Spieler Johannes Tartarotti: „Es freut mich sehr, dass dieser Wechsel zustande gekommen ist. Ich bin mir sicher, dass es für beide Seiten eine sehr gute Möglichkeit ist, und ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft am Platz zu stehen und alles für unsere Ziele zu geben.“

