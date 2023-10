St. Pölten: ÖVP will „Nachtzug-Initiative“ auf Tagesordnung bringen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

St. Pöltner ÖVP will über einen Dringlichkeitsantrag die Initiative für einen Nachtzug zwischen Wien und St. Pölten auf die Tagesordnung bringen. orgen, Montag, tagen in St. Pölten wieder Stadtsenat und Gemeinderat. Über einen Dringlichkeitsantrag will die St. Pöltner ÖVP die private Initiative für einen Nachtzug in den Gemeinderat bringen. Außerdem stehen der Grundsatzbeschluss für das Kunstwerk am Europaplatz und die Stellungnahme zur Aufsichtsbeschwerde betreffend der Rückwidmung der Grundstücke für das Rewe-Lager in Hart.bereits unterzeichnet.

Der Blick in andere Landeshauptstädte zeige, dass die Forderung keineswegs überbordend sei. „Zwischen Bregenz und Dornbirn verkehrt an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen die S-Bahn im Stundentakt. Ein nächtliches Angebot im Stundentakt an diesen Tagen besteht auch von Innsbruck Richtung Kufstein oder Ötztal“, berichtet Krumböck. headtopics.com

Auch der Grundsatzbeschluss für das Kunstprojekt „Windfänger“ am Domplatz soll dieses Mal gefasst werden. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen die Umsetzung des Projektes der Künstlerin Anna Artaker beim alten jüdischen Friedhof am Pernerstorfer Platz, sowie die vorübergehender Außerkraftsetzung der Kurzparkzonenabgabe.

Neulengbacher Gemeinderat tagte nur eine ViertelstundeNur sechs Punkte standen auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Ein Dringlichkeitsantrag von Stadtrat Heiss von der Liste Heiss kam nicht auf die Tagesordnung. Weiterlesen ⮕

Neuer Chef beim Feuerwehrfunk im Bezirk St. PöltenToni Stiefsohn wurde in die „Feuerwehrpension“ verabschiedet. Robert Tiefenbacher von der FF Totzenbach übernimmt seine Funktion. Weiterlesen ⮕

Meisterkonzerte starten in neue Saison in der Bühne im Hof St. PöltenSechs Abende mit exzellenten Musikerinnen und Musikern in unterschiedlichen Genres bietet die neue Saison der Meisterkonzerte. Erstmals finden die Veranstaltungen in der Bühne im Hof statt. Weiterlesen ⮕

Neue Kommandanten für Feuerwehren in St. PöltenMateusz Fryn wird neuer Kommandant der Feuerwehr St. Pölten-Stadt. Leopold Sieder wird sein Stellvertreter. Gemeinsam mit Dominik Schreiber bilden sie das neue Kommando. Weiterlesen ⮕

St. Pölten verpflichtet Johannes Tartarotti als Ersatz für Marcel RitzmaierNach der Kreuzbandverletzung von Marcel Ritzmaier hat St. Pölten den bundesligaerfahrenen Offensivspieler Johannes Tartarotti verpflichtet. Tartarotti ist ab sofort einsatzbereit und wird das Team unterstützen. Weiterlesen ⮕

Sommermärchen im Oktober: Österreich ist Football-EuropameisterKlarer 28:0-Erfolg im Finale gegen Finnland vor 6.419 Fans in St. Pölten. Weiterlesen ⮕