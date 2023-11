– St. Pölten fordert Nachtzug nach Wien

Zwischen 1 und 5 Uhr nachts gibt es derzeit kein adäquates Öffi-Angebot, um von Wien nach St. Pölten (und umgekehrt) zu gelangen.Der Hauptbahnhof in St. Pölten ist mittlerweile Hauptverkehrsknotenpunkt bei den Öffis auf Schiene. 69 Züge verkehren alleine pro Tag zwischen der Bundes- und der Landeshauptstadt, in nur 29 Minuten gelangt man nach Wien.

"Die großen Investitionen in die Westbahnstrecke haben dafür gesorgt, dass man mit St. Pölten schon fast einen weiteren Wiener Bezirk hat, der mitten in Niederösterreich liegt. Jedoch hat dieser ein großes Manko, das besonders der Jugend immer wieder sauer aufstößt. Ab 00:52 Uhr fährt kein Zug mehr", erklären die Initiatoren.

„Jedoch hat dieser ein großes Manko, das besonders der Jugend immer wieder sauer aufstößt. Ab 00:52 Uhr fährt kein Zug mehr."1.500 Menschen haben die Unterschriftenaktion seit Juli 2023 bereits signiert, jetzt nahm sich auch die Stadtpolitik dem Problem an. Die VP St. Pölten und deren Klubobmann, Landtagsabgeordneter Florian Krumböck, brachten einen Dringlichkeitsantrag in den Gemeinderat ein.

Eine Resolution für eine Nachtverbindung von St. Pölten nach Wien wurde dann auch verabschiedet, allerdings kam der dementsprechende Antrag nicht von Krumböck. Sein Antrag sei abgelehnt worden "von der SPÖ (sei) stattdessen eine bessere Verbindung zwischen St. Pölten und dem Flughafen Wien gefordert (worden). Ein Antrag, der aus Sicht der VP auch richtig ist, aber ein anderes Thema behandelt", so Krumböck nach der Gemeinderatssitzung in einer Aussendung.

"Aus unserer Sicht sprechen wir mit der Lösung im Nah- und Regionalverkehr von der einfacheren Lösung. Die Fahrt vom und zum Flughafen macht natürlich nur Sinn für die ÖBB, wenn Menschen auch Flüge erreichen müssen. Warum sollte die ÖBB also Interesse an einem Zug etwa um 3 in der Nacht und das vielleicht auch nur an Wochenenden haben?", so Krumböck. headtopics.com

