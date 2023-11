St. Pölten feierte am Herrenplatz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

it Kinderprogramm, Kostümwettbewerb und kulinarischen Angeboten war der Herrenplatz einer der Hotspots zu Halloween. Mit Einbruch der Dunkelheit ging es am Herrenplatz so richtig los. Bereits um 17 Uhr gab es einen Kostüm-Wettbewerb für die Kinder, gefolgt von jeder Menge weiteren Programmpunkten. So gab es bei allen teilnehmenden Lokalen besondere Halloween-Angebote.

Im Café Schubert gab es einen Schubi-Monsterkuchen, im Mittndrin bekam jeder verkleidete Gast einen Halloween-Shot gratis, in der Chameleon Bar gab es Halloween-Cocktails zum Gruseln, in der Osteria bekamen Gäste eine Halloween-Kürbissuppe, im Café im Palais Wellenstein wurden passend zum Thema abgerissene Finger sowie Hexenbowle angeboten und im Vino konnten Gäste Shots zum halben Preis bekommen. headtopics.com

Der Platz füllte sich im Laufe das Abend immer mehr und gegen 20 Uhr war es bereits schwierig, noch freie Plätze in den Lokalen zu bekommen. Wer zu dieser Zeit noch mit seinen Kindern unterwegs war und an die frische Luft wollte, der konnte auch noch einen Zwischenstopp einlegen und vorm Café Schubert zum Kürbis-Verzieren gehen.

Theißplatz neu: Weg mit dem Grau, rein mit mehr Grün!Noch heuer werden die Bauarbeiten am Theißplatz beginnen, um die (Parkplatz-)Asphaltwüste zu entsiegeln und Bäume zu pflanzen. Weiterlesen ⮕

Niedrigste Preise in Klagenfurt und St. PöltenDer Wohnungsmarkt in den Landeshauptstädten im Vergleich: Preisgipfel im Westen und in Wien. Weiterlesen ⮕

Langjährige Polizisten aus dem Bezirk wurden geehrtDrei Exekutivbeamte aus dem Bezirk Gänserndorf wurden in St. Pölten für ihre Verdienste ausgezeichnet. Weiterlesen ⮕

ÖFB-Cup: Zweitligist St. Pölten eliminiert Austria LustenauDas Bundesligaschlusslicht unterliegt beim SKN St. Pölten klar und deutlich mit 0:4, scheidet aus dem Pokalbewerb aus und prolongiert die Negativserie. Weiterlesen ⮕

Austria Lustenau muss im ÖFB-Cup in St. Pölten das Glücksmoment erzwingenEs bleibt keine Zeit, um lange Trübsal zu blasen. Das Team von Markus Mader wird dabei im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale vom SKN St. Pölten gefordert. Weiterlesen ⮕

Campus & Cityradio St. Pölten lädt Interessierte zum WorkshopAm 10. und 11. November können Radiomacherinnen und -macher von morgen am kostenlosen Workshop für Radio und Podcast beim Radiosenders CR 94.4 teilnehmen. Weiterlesen ⮕