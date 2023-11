St. Margarethener Senioren blickten hinter die Kulissen des Sulzerhofs

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie NÖ Senioren unternahmen einen Ausflug in das Traisental und besuchten einen Most- und Safterzeuger. Zahlreiche Mitglieder der Senioren-Ortsgruppe St. Margarethen besuchten den Sulzerhof in Steubach bei Eschenau. Hausherr Josef Sulzer führte durch den Betrieb und gab Einblicke in die aufwändige Arbeit der Most- und Safterzeugung und die schwierige Landschaftspflege in 500 Metern Seehöhe. Für die Ausflügler war es ein sehr erlebnisreicher und interessanter Tagesausflug.

Senioren erhielten wichtige Infos bei Kaffee und KuchenSenioren luden zu Kaffee und Kuchen. KOBV-Vizepräsidentin Maria Kautz stellte dabei die Dienstleistungen des Behindertenverbandes vor. Weiterlesen ⮕

Schlagerstar Melissa Naschenweng: 'Ich erlebe viel Missgunst'Die Kärntner Sängerin packt über die Schlagerbranche aus und lässt hinter die Kulissen blicken. Weiterlesen ⮕

Stimmig-Chor in Leibnitz:Wieso es kein großes Gesangstalent braucht, um Chormitglied zu werdenSchon einmal vom Stimmig-Chor gehört? Wir haben den traditionsreichen Leibnitzer Gesangsverein besucht und durften hinter die Kulissen blicken. Derzeit werden Männerstimmen gesucht. Weiterlesen ⮕

Österreich spielt gegen Portugal in der Nations LeagueDas österreichische Frauenfußballteam tritt in der Nations League gegen Portugal an. Das Spiel findet in der Kleinstadt Povoa do Varzim statt, wo der örtliche Männer-Klub Varzim SC in der dritten Liga spielt. Obwohl 6.000 Zuschauer erwartet werden, sind die österreichischen Spielerinnen nicht beeindruckt, da sie bereits vor größeren Kulissen gespielt haben. Weiterlesen ⮕

Sie bringt Hollywood und Halloween unter einen HutJulia Cranz schmückt die Köpfe von US-Stars wie Sarah Jessica Parker und heimischen Divas wie Anna Netrebko. Nun punktet sie auch mit Grusel-Couture. Weiterlesen ⮕

Liebe auf den ersten Blick: Geburt bei erstem TreffenAuf der Dating-Plattform 'Lovoo' lernen sich Sascha und Jacqueline kennen. Bei ihrem ersten Treffen kommt es zu einer überraschenden Geburt. Weiterlesen ⮕