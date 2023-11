Squash-Bundesliga: Aufsteiger Aspang schlägt Rekordmeister

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Am zweiten Bundesliga-Spieltag gelang dem USC Aspang die große Überraschung. Der Aufsteiger schlug in Wiener Neudorf den Lokalmatadoren und Rekordmeister mit 3:1.

Im Generationenduell errang der Aspanger Daniel Lutz (17 Jahre) seinen ersten Sieg gegen Routinier Jakob Dirnberger. Der Teenager gewann in fünf Sätzen. Den Ehrenpunkt für Wiener Neudorf ergatterte mit einem 3:0 Altmeister Poldi Czaska gegen Aspangs Mannschaftsführer Robert Fasser.

Gegen Innsbruck feierte der Liganeuling ebenfalls einen 3:1-Sieg. Damit lachen die Aspanger sogar von der Tabellenspitze. Platz eins ist jedoch nur vorübergehend, denn der amtierende Meister aus Oberösterreich war an diesem Wochenende spielfrei. Wiener Neudorf liegt somit auf Tabellenrang zwei. headtopics.com

1. Bundesliga: Die großen Titelfavoriten trennen sich 4:4-RemisAm Wochenende konnte Titelverteidiger ASV Pressbaum in der 1. Bundesliga mit einem 4:4 daheim gegen Vizemeister ASKÖ Traun und einem 7:1-Sieg in Linz wertvolle Punkte holen. Weiterlesen ⮕

Liga ändert für ÖFB-Team den SpielplanAufgrund der EURO 2024 ändert die österreichische Bundesliga den Spielplan. Dadurch soll dem ÖFB-Team eine bessere Vorbereitung auf die EM gelingen. Weiterlesen ⮕

Pottenbrunn erzwingt in Tulln sensationell ein RemisAm Wochenende war die SKVg Pottenbrunn in der 2. Bundesliga bei Tulln und Sierndorf zu Gast. Vor allem das Remis gegen Tulln kommt einer Sensation gleich. Dem ließ man dann einen 6:3-Pflichtsieg folgen. Weiterlesen ⮕

ÖFB-Cup gegen WAC:Der DSV Leoben will den nächsten Bundesligisten eliminierenIm Achtelfinale des ÖFB-Cups trifft der DSV Leoben heute (19 Uhr) auf Bundesliga-Klub WAC. Für den Trainer der Donawitzer, Rene Poms, hat die Profikarriere beim heutigen Gegner begonnen. Weiterlesen ⮕

