spusu-Challenge: Lanzenkirchen wieder „König der gesammelten Minuten“

FPÖ-Landeshauptfraustellvertreter Udo Landbauer, Christian Swoboda, ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler, Thomas Anderwald, Manfred Thurner, ÖVP-Vizebürgermeisterin Heidi Lamberg, Michael und Claudia Bobrich sowie Christine Tremmel.

uch heuer hängte der Ort in seiner Kategorie die Mitbewerber aus dem Bundesland ab. Bei einer anschließenden Verlosung gewann die Gemeinde 5.000 Euro. Sportliche Betätigung scheint in der Gemeinde wohl in Mode zu sein. Im zweiten Jahr hintereinander steht Lanzenkirchen an der Spitze der „spusu NÖ Gemeindechallenge“ und setzte sich dabei gegen andere Dörfer (2501 bis 5000 Einwohner) aus dem ganzen Bundesland durch. Fast 1.6 Millionen Minuten wurden bei sportlichen Aktivitäten im Zeitraum von 1. Juli bis 30. September gesammelt. headtopics.com

„Das Projekt ist bei uns ordentlich beworben worden, außerdem motivieren viele Einwohner andere mitzumachen“, erläutert ÖVP-Ortschef Bernhard Karnthaler das Erfolgsrezept. Über 400 Bürger seien angemeldet gewesen und hätten auf der Sport-App von spusu ihre Aktivitäten getrackt.

