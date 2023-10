Spülmaschine gerät in München-Laim in Brand

MÜNCHEN (BAYERN): Eine Spülmaschine ist am Samstagabend, 28. Oktober 2023, in München-Laim (Agnes-Bernauer-Straße) in Brand geraten. Das Ehepaar reagierte vorbildlich und blieb unverletzt.

Die beiden in der Wohnung lebenden Eheleute bemerkten, dass ihre Spülmaschine in Brand geraten war. Daraufhin alarmierten sie umgehend die Feuerwehr, schlossen die Küchentüre und warteten vor dem Haus auf die Feuerwehr. Sie nahmen den Einsatzleiter in Empfang und schilderten ihm den genauen Sachverhalt.

Das Feuer, das inzwischen auch auf die Küchenzeile übergegriffen hatte, wurde abgelöscht und die verrauchte Küche mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Das restliche Gebäude blieb komplett rauchfrei. Aufgrund des vorbildlichen Verhaltens der beiden blieben sie nicht nur unverletzt, sondern auch der Schaden in der Wohnung beschränkte sich einzig auf die Küche. Hier entstand trotzdem ein Schaden von etwa 50.000 Euro. headtopics.com

Bayern: Ehepaar reagiert bei Spülmaschinenbrand in Wohnung in München vorbildlichMÜNCHEN (BAYERN): Eine Spülmaschine ist am Samstagabend, 28. Oktober 2023, in München-Laim (Agnes-Bernauer-Straße) in Brand geraten. Das Ehepaar reagierte vorbildlich und blieb unverletzt. Die beiden in der Wohnung lebenden Eheleute bemerkten, dass ihre Spülmaschine in Brand geraten war. Weiterlesen ⮕

Schweiz: Fahrzeug riecht seltsam und gerät dann in Trin in BrandTRIN (SCHWEIZ): In Trin ist am Donnerstagabend, 26. Oktober 2023, kurz nach 19.30 Uhr ein Fahrzeug in Brand geraten. Die Feuerwehr Flims löschte den Brand rasch. Weiterlesen ⮕

Mit Umfrage:Ermitteln im Gemüsadel: Wie hat Ihnen der München-“Tatort“ gefallen?Eine MeToo-Geschichte, eine Zwiebelkönigin und einiges an Humor: Ihr 93. Fall ließ Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) in der Gemüsemonarchie ermitteln. Wie hat es Ihnen gefallen? Weiterlesen ⮕

Bayern München feiert: Kantersieg und Neuer-ComebackNach fast einem Jahr kehrte Startorhüter Manuel Neuer wieder zurück. Er sah acht Bayern-Tore gegen Darmstadt und drei Platzverweise. Weiterlesen ⮕

Bayern: 20 Feuerwehrfrauen diskutierten mit Familienministerin Ulrike ScharfTRAUNSTEIN | MÜNCHEN (BAYERN): 20 bayerische Feuerwehr frauen kamen im Herbst 2023 im Sozialministerium in München zusammen, um dort mit der Familien- und Ehrenamtsministerin Ulrike Scharf (CSU) des Bayerischen Landtags zu diskutieren. Weiterlesen ⮕

Bayern: Brand eines Wohnhauses mit angrenzender Scheune in Wurmannsquick → rund 300.000,- Euro SchadenWURMANNSQUICK (LANDKREIS ROTTAL-INN, BAYERN): Bei einem Brand eines ehemaligen landwirtschaftlichen „Sacherls“ wurden am 29. Oktober 2023 die Scheune und das angrenzende Wohnhaus total zerstört. Es entstand Sachschaden i. H. von ca. 300.000,- €. Weiterlesen ⮕