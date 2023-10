Sportverein Fischen feiert 50-jähriges Bestandsjubiläum

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Es gratulierten (v.l.) Markus Hauber, Edmund Kienbeck, Vizebürgermeister Johann Horst Scheed, Martin Göschl, Stefan Kuttenberger, Obmann Josef Hauber, Markus Stefelbauer, Karl Rumpelmayer, Ehrenobmann Günter Tisch und Rene Markl.

n der Fischerhütte in der Dürnrohrer Bagger feierte der Sportverein Fischen sein 50 -jähriges Bestandsjubiläum. Obmann Josef Hauber begrüßte unter den vielen Gästen auch Vizebürgermeister Johann Horst Scheed, Rudolf Maurer und Ehrenobmann Günter Tisch, der über die Geschichte und Entstehung des Vereins berichtete. headtopics.com

Der Verein zählt derzeit 56 Mitglieder und erfreut sich großer Beliebtheit. Vize Johann Horst Scheed dankte den Mitgliedern für die Reinhaltung und Pflege des Gewässers und überreichte ein Geschenk der Marktgemeinde Zwentendorf. In gemütlicher Runde bei Spanferkel und sonstigen Schmankerln klang der Abend aus.

