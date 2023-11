Sportlich, sportlich:Skifahren, laufen, schwimmen: Von einer Medaillenflut, Ehrungen und vielen Stufen

Landescup-Gesamtsieger wurden etwa Nicole Müllner (ESV Knittelfeld), Jürgen Gelter (SV Skiclub Gaal), Bernd Dorrong (ESV Knittelfeld), Thomas Guster (USV Kreischberg), Raffael Freitag (ESV Knittelfeld), Moritz Mühlthaler (SV Skiclub Gaal). Zweite Ränge in der Landescup-Gesamtwertung fuhren Martina Stelzl, Emily Hold, Philipp Hold (alle ESV Knittelfeld), Sabine Leitner, Sarah Stelzer (beide SC Obdach) und Philipp Lintschinger (Union Oberwölz) ein.

:

DİEPRESSECOM: Abschied von einem Publikums­liebling: Elmar Wepper war ein TV-Star von KinoformatElmar Wepper spielte in den Serien „Der Kommissar“ oder „Zwei Münchner in Hamburg“ mit. Eine seiner berührendsten Szenen hatte der deutsche Schauspieler aber in einem Kinofilm. Nun ist er mit 79...

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Hamas: Eine der reichsten extremistischen Gruppen der WeltDie Hamas, eine extremistische Gruppe, die angeblich jährliche Einnahmen von über 500 Millionen Dollar erzielt, wird zu den fünf reichsten Extremistengruppen der Welt gezählt. Sie erhält Zuwendungen von befreundeten Nationen wie dem Iran und Ländern am persischen Golf sowie Spenden von Palästinensern im Ausland. Die Hamas profitiert auch von Zahlungen von NGOs und aus Europa, die eigentlich für das Volk bestimmt sind. Korruption ist weit verbreitet und die Führer der Hamas leben in luxuriösen Villen und essen in den teuersten Restaurants.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

VORARLBERG: Fridays for Future Deutschland distanziert sich von internationalem NetzwerkDie deutsche Gruppe Fridays for Future geht auf Distanz zum weltweiten Netzwerk und pausiert gemeinsame Kampagnen. Dies sorgt für Empörung nach einem umstrittenen Beitrag auf dem internationalen Instagram-Konto der Bewegung.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Alpe-Adria-Master: NÖ-Team von Pressbaums Roman Lehner siegt in BrunnDas 21. Turnier Alpe Adria Master wurde nach zehn Jahren wieder in Österreich, und zwar in Brunn am Gebirge ausgetragen. Zum Schluss gelang die große Sensation und das vom Pressbaumer Roman Lehner zusammengestellte Team NÖ konnte erstmals in der AAM-Geschichte die Teamwertung vor Italien gewinnen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

KURIERAT: Starke Regenfälle: PKW auf Brennerautobahn von Mure erfasstDie Brennerautobahn wurde in beide Fahrtrichtungen von einer Mure verschüttet. Auch ein PKW wurde erfasst.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

PROFİLONLİNE: “Konservative Normen” befördern Gehaltseinbußen von FrauenFrauen verdienen in Österreich noch immer deutlich schlechter als Männer. Der „Equal Pay Day“ macht darauf aufmerksam. Monika Köppl-Turyna, Direktorin des Instituts Eco Austria erklärt, warum sich die Lohnschere nicht schließt - und was helfen würde.

Herkunft: profilonline | Weiterlesen »