SPÖ will 'leistbares Leben' in der Verfassung verankern

Die SPÖ wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will auf ihrem Bundesparteitag in Graz einen"Masterplan gegen die Teuerung" beschließen.

So wollen die Roten etwa"leistbares Leben" in der Verfassung verankert sehen, als Sofortmaßnahmen fordern sie außerdem ein Einfrieren der Mieten und ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel.

"Was wir in den letzten Monaten erlebt haben, ist ein von der Bundesregierung geduldeter Wohlstandsraub an der Bevölkerung", befand SPÖ-Chefin einer Stellungnahme. headtopics.com

Die Regierung weigere sich"seit zwei Jahren konsequent, mit Markteingriffen die Preise zu senken und hält an ihrer gescheiterten Politik der Einmalzahlungen und des Nichtstuns fest", meinen die Roten. "Statt Menschen zu Bittstellern zu machen" fordert die SPÖ ein"verfassungsrechtlich verankertes Recht auf ein leistbares Leben für alle Menschen in Österreich" in Form eines Staatsziels. So soll eine"staatlich garantierte Preisstabilität (maximal 2 Prozent Preissteigerungen pro Jahr) für Güter, die zur Befriedigung der Grundbedürfnisse dienen, in der Verfassung verankert werden", wünscht sich die SPÖ.

Weiters finden sich im Leitantrag auch bekannte rote Forderungen als"Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung der Inflation": So will die SPÖ, dass alle Mieten bis Ende 2025 eingefroren werden sollen und der Anstieg danach auf maximal zwei Prozent pro Jahr begrenzt werden soll. headtopics.com

Auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs solle sofort vorübergehend die Mehrwertsteuer ausgesetzt werden. Außerdem wünschen sich die Sozialdemokraten eine"schlagkräftige Anti-Teuerungskommission", die sicherstellen solle, dass Milliarden-Hilfszahlungen an Unternehmen in Form von sinkenden Preisen an die Konsumenten weitergegeben werden.

Babler sieht kein Problem mit SPÖ BurgenlandNach dem Streit zwischen der SPÖ Burgenland und der Bundespartei um die Kandidatenliste für die EU-Wahl sieht Parteichef Andreas Babler kein Problem mit dem Burgenland. Er sei zuversichtlich, dass Bundespartei und SPÖ Burgenland 'ganz gezielt miteinander' in die Wahlauseinandersetzung gehen werden, sagte Babler am Samstag im 'Ö1'-Morgenjournal. Weiterlesen ⮕

